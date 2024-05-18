Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 18 мая 2024Бывший СССР

На белорусско-польской границе нашли избитых сомалийцев

На белорусско-польской границе нашли пятерых избитых граждан Сомали

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

На белорусско-польской границе нашли пятерых избитых граждан Сомали. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

«Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Трое сомалийцев доставлены в больницу, остальные переданы сотрудникам Каменецкого РОСК для проведения расследования», — сказано в сообщении.

По словам самих сомалийцев, они были задержаны на территории Польши, после чего подали запрос о предоставлении убежища. Польские силовики в ответ избили мигрантов и применили против них специальные средства. После этого мужчин просто вытолкнули через калитку в заграждении на территорию Белоруссии.

Миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к уходу из жизни четверых иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище, — констатировали в ГПК.

Ранее Погранслужба Польши сообщила о задержании гражданина России при нелегальном пересечении польско-белорусской границы. В его отношении начали проверку по факту возможной причастности к службе в ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса. Украинские дальнобойщики протестуют против нового закона о мобилизации

      «Путин поставил Великобритании ультиматум». В Китае заявили о необычном решении президента России

      На белорусско-польской границе нашли избитых сомалийцев

      В Совфеде заявили о лишении Киевом Харьковской области права выбирать будущее

      Прилепин объяснил молчание мировых звезд о трагедии в «Крокусе»

      Ученые нашли объясняющий тайну пирамид иссохший рукав Нила

      «Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

      Чеченский омбудсмен назвал помогающих Заурбековой правозащитников похитителями

      Экс-генерал ВСУ заявил о позоре Зеленского из-за провалов в Харьковской области

      Число пострадавших при обстреле ВСУ в Херсонской области увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше