На белорусско-польской границе нашли избитых сомалийцев

На белорусско-польской границе нашли пятерых избитых граждан Сомали

На белорусско-польской границе нашли пятерых избитых граждан Сомали. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

«Военнослужащие оказали иностранцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу. Прибывшие на место медики диагностировали у беженцев травмы ног и ссадины. Трое сомалийцев доставлены в больницу, остальные переданы сотрудникам Каменецкого РОСК для проведения расследования», — сказано в сообщении.

По словам самих сомалийцев, они были задержаны на территории Польши, после чего подали запрос о предоставлении убежища. Польские силовики в ответ избили мигрантов и применили против них специальные средства. После этого мужчин просто вытолкнули через калитку в заграждении на территорию Белоруссии.

Миграционная политика Польши, которая только с начала года привела к уходу из жизни четверых иностранцев, продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище, — констатировали в ГПК.

Ранее Погранслужба Польши сообщила о задержании гражданина России при нелегальном пересечении польско-белорусской границы. В его отношении начали проверку по факту возможной причастности к службе в ВС РФ.