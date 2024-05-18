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05:52, 18 мая 2024Бывший СССР

На выезде из Львовской области Украины образовались заторы

На польско-украинской границе в Львовской области образовались заторы из машин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из машин. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

По информации издания, на пункте пропуска стоят 760 легковых автомобилей и 25 автобусов. Причины произошедшего не называются.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы республики (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.

Позднее стало известно, что повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства.

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      Евгений Силаев
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