Объект энергетической инфраструктуры под Полтавой получил повреждения

Глава ВА Пронин: объект инфраструктуры под Полтавой получил повреждения

Объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области Украины получил повреждения. Об этом сообщает глава военной администрации (ВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — заявил он. Подробности происшествия Пронин уточнять не стал.

В ночь на 18 мая в Полтавской области неоднократно объявлялась воздушная тревога. По данным украинской прессы, в Миргороде в Полтавской области были слышны взрывы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины.

18 мая российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Два удара пришлось в район аэродрома в Миргороде, была зафиксирована сильная детонация.