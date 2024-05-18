Политолог рассказал о территориальных разногласиях между Россией и Эстонией

Политолог Межевич: между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы

Власти Эстонии отказались от идеи обмена территориями с Россией. Эксперт Николай Межевич рассказал радио Sputnik о разнице в подходах Москвы и Таллина к вопросу о линии границы.

Как ранее сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, было принято решение застроить участок, который изначально планировалось отдать РФ при обмене. До этого Эстония рассчитывала получить так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области. Взамен России должны были передать участок земли на границе протяженностью около четырех километров.

В свою очередь, Николай Межевич рассказал, что между РФ и Эстонией до сих пор нет официально согласованной двумя сторонами линии границы.

«Как только Эстония была признана Российской Федерацией и Советским Союзом — именно в таком порядке, а не наоборот, — начались переговоры, советско-эстонские, потом российско-эстонские», — отметил он.

По словам политолога, в переговорном процессе он участвовал как эксперт. Переговоры шли очень тяжело, но к 1997 году был подготовлен технический договор. Потом начались политические проблемы, рассказал Межевич. Так, парламент Эстонии попытался внести в готовый договор коррективы.

Спустя некоторое время переговоры продолжились, но при этом эстонские власти посчитали, что остается в силе Тартуский договор 1920 года. Этот документ предполагал вхождение в состав Эстонии части нынешних Ленинградской и Псковской областей. В России же этот договор считают утратившим силу.

Таким образом, на сегодняшний день между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против.