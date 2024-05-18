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20:54, 18 мая 2024Бывший СССР

Появились кадры удара ВСУ авиабомбами по занятой российскими бойцами больнице

Опубликованы кадры удара ВСУ по больнице Волчанска, занятой бойцами ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице Волчанска, занятой российскими бойцами, сразу несколькими авиабомбами. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Уточняется, что речь идет о бомбах JDAM-ER либо GBU-39B из состава высокоточного боеприпаса GLSDB. Они представляют собой планирующую авиабомбу, которая доставляется к цели разными средствами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. Отмечалось, что российская армия увеличивает зону контроля в приграничье и вытесняет Вооруженные силы Украины. ВС РФ активно обстреливают укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

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      Варвара Кошечкина
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