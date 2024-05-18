Появились кадры удара ВСУ авиабомбами по занятой российскими бойцами больнице

Опубликованы кадры удара ВСУ по больнице Волчанска, занятой бойцами ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице Волчанска, занятой российскими бойцами, сразу несколькими авиабомбами. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Уточняется, что речь идет о бомбах JDAM-ER либо GBU-39B из состава высокоточного боеприпаса GLSDB. Они представляют собой планирующую авиабомбу, которая доставляется к цели разными средствами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. Отмечалось, что российская армия увеличивает зону контроля в приграничье и вытесняет Вооруженные силы Украины. ВС РФ активно обстреливают укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.