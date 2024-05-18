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17:00, 18 мая 2024Бывший СССР

Принудительная мобилизация в украинском городе попала на видео

Военные в Харькове затащили мужчину в автобус для принудительной мобилизации

Военные в Харькове затащили мужчину с улицы в автобус с черными номерами. Акт принудительной мобилизации в этом украинском городе попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Политика Страны».

На размещенных в сети кадрах видно, как спутники мужчины пытаются отбить его у военкомов, но безуспешно.

Ранее украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев — Одесса в знак протеста против нового закона о мобилизации. Из-за десятков фур на дороге образовалась огромная пробка.

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      Алина Черненко
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