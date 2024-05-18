Генерал Бижев: России нужен Харьков как центр оборонной промышленности

В Харькове расположен один из крупнейших центров оборонной промышленности Украины, поэтому России взять город под свой контроль необходимо. Об этом заявил генерал-лейтенант Российской армии Айтеч Бижев в беседе с изданием «Ридус».

«Взяв Харьков, Российская армия получит ключи ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административно-промышленный центр, здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность», — объяснил Бижев.

Генерал напомнил, что в Харькове находятся танкоремонтные заводы и академия, выпускавшая в советские времена инженеров войск противовоздушной обороны.

Ранее авторы американского журнала Foreign Policy отметили, что положение Украины в ходе специальной военной операции (СВО) становится все опаснее. Сложившаяся ситуация толкает США на большие риски, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

До того президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

