Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:20, 18 мая 2024Россия

Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова

Генерал Бижев: России нужен Харьков как центр оборонной промышленности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове расположен один из крупнейших центров оборонной промышленности Украины, поэтому России взять город под свой контроль необходимо. Об этом заявил генерал-лейтенант Российской армии Айтеч Бижев в беседе с изданием «Ридус».

«Взяв Харьков, Российская армия получит ключи ко многим стратегическим объектам. Ведь это крупный административно-промышленный центр, здесь сосредоточена крупная оборонная промышленность», — объяснил Бижев.

Генерал напомнил, что в Харькове находятся танкоремонтные заводы и академия, выпускавшая в советские времена инженеров войск противовоздушной обороны.

Ранее авторы американского журнала Foreign Policy отметили, что положение Украины в ходе специальной военной операции (СВО) становится все опаснее. Сложившаяся ситуация толкает США на большие риски, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

До того президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

      Трамп допустил начало третьей мировой войны до выборов в США

      В России высказались о сложностях с олимпийским перемирием

      Илон Маск захотел чипировать еще одного человека

      Российский генерал объяснил необходимость взятия Харькова

      Политолог указал на одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина

      Дерматолог назвала способы защитить кожу рук при активном солнце

      В Швеции допустили суд над участником «Евровидения» от Нидерландов

      На выезде из Львовской области Украины образовались заторы

      Участника шоу «Давай поженимся» обвинили в убийстве 10-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше