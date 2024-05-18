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05:43, 18 мая 2024Интернет и СМИ

В Британии предрекли повторение ошибок ВСУ под Харьковом

Telegraph: ошибки ВСУ под Харьковом повторятся по всему фронту

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ошибки, допущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Харьковом, могут повториться по всей линии фронта. Об этом заявил аналитик центра Civitas Роберт Кларк в статье для Telegraph.

Автор сомневается в том, была ли построена необходимая для Харьковской области оборона. В связи с этим Кларк предположил, что проблемы у ВСУ могут возникнуть и на других участках фронта.

По мнению аналитика, к провалу привела халатность при построении обороны. Он отметил, что у Украины больше нет права на ошибку.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ в боях под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Также было выдвинуто предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.

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      Евгений Силаев
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