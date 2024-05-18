В Испании предрекли Украине критические часы

El Pais: Украину ждут критические часы из-за наступления России под Харьковом

Для Украины наступают критические часы в связи с наступлением Вооруженных сил России (ВС РФ) на Харьковскую область. Об этом написала газета из Испании El Pais.

По мнению журналистов, конфликт на Украине перешел в новую фазу с наступлением, которое начала Москва с российской границы на Харьковскую область и сам Харьков.

«Сила нынешнего вызова привела к тому, что президент [Украины] Владимир Зеленский приостановил свое международное турне, которое должно было привести его в Испанию и Португалию», — отмечается в публикации.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с призывом военных. Это говорит об ослаблении морального духа и усталости страны, отметили авторы статьи.

Ранее Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.