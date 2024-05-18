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13:03, 18 мая 2024Бывший СССР

В Киеве не нашлось желающих обновить данные для мобилизации

Киев 24: украинцы не идут обновлять данные в рамках закона о мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Журналистам телеканала «Киев 24» не удалось пообщаться с потенциальными мобилизованными в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по той причине, что украинцы массово отказываются обновлять данные в рамках закона о мобилизации и не идут в военкоматы. Об этом в эфире телеканала рассказали украинские журналисты.

Корреспондент канала отметил, что ни в одном из киевских территориальных центров комплектования или центров оказания административных услуг «не наблюдается ажиотажа», который ожидался в свете принятия нового закона «Об усилении мобилизации», обязывающего украинцев своевременно обновлять персональные данные.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

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