В Киеве не нашлось желающих обновить данные для мобилизации

Киев 24: украинцы не идут обновлять данные в рамках закона о мобилизации

Журналистам телеканала «Киев 24» не удалось пообщаться с потенциальными мобилизованными в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по той причине, что украинцы массово отказываются обновлять данные в рамках закона о мобилизации и не идут в военкоматы. Об этом в эфире телеканала рассказали украинские журналисты.

Корреспондент канала отметил, что ни в одном из киевских территориальных центров комплектования или центров оказания административных услуг «не наблюдается ажиотажа», который ожидался в свете принятия нового закона «Об усилении мобилизации», обязывающего украинцев своевременно обновлять персональные данные.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запретят управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

