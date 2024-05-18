В Одесской области поразили логистические центры ВСУ

ТАСС: логистические центры ВСУ поражены на Украине

Логистические центры Вооруженных сил Украины поражены в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В ночь на субботу, 18 мая, в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога. Затем украинские журналисты сообщили о взрыве. Власти региона данную ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева в район аэродрома пришлось два удара, была зафиксирована сильная детонация.

Также накануне стало известно, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины в Херсоне. Удар был нанесен по днепровскому РОВД.