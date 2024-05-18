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00:38, 18 мая 2024Экономика

В правительстве утвердили планы по производству МС-21 и SSJ New

Правительство: объем производства МС-21 с 2029 года составит 72 самолета в год

С 2029 года объем производства российских пассажирских самолетов МС-21 должен составлять 72 единицы в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный в правительстве документ.

Так, первые девять самолетов МС-21 должны быть поставлены в 2025 году.

Кроме того, утверждены планы по производству SSJ New. Предполагается, что объем его производства с 2026 года превысит 20 единиц в год.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России изменил планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.

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      Марина Совина
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