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16:35, 18 мая 2024Бывший СССР

В России заявили о массовом бегстве украинцев от ВСУ

Ковитиди рассказала о самом большом бегстве украинцев из страны за всю историю

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина, которая и так с 2014 года потеряла более половины (53,7 процента) населения страны, переживает «самое большое бегство граждан за всю ее историю», рассказала РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, требование Владимира Зеленского вернуться из-за рубежа ради его интересов не убедило граждан, и винить их «власть не имеет никакого морального права». «Украинцев не испугало закрытие их банковских счетов в стране, конфискация личных автомобилей, отказ в выдаче загранпаспортов», — констатировала политик.

Ковитиди заявила, что по данным официальных украинских СМИ на декабрь 2023 года Украину дополнительно покинули еще более 6,5 миллиона граждан, а начавший действовать закон об усилении мобилизации только ускорил отток людей из страны. «Массовое дезертирство из ВСУ привело к существенной нехватке личного состава во всех подразделениях украинской армии», — подчеркнула она.

Согласно вступившему в субботу, 18 мая, в силу новому закону за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) украинцам будут запрещать управлять транспортным средством, а находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги. При этом повестка в стране будет считаться врученной по почте даже при отсутствии человека по месту жительства.

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      Дмитрий Воронин
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