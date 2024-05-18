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19:03, 18 мая 2024Бывший СССР

В Совфеде заявили о лишении Киевом Харьковской области права выбирать будущее

Сенатор Кастюкевич: народ Харьковской области должен сам определять свою судьбу

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Совфеде заявили о лишении киевскими властями народа Харьковской области права выбирать будущее. Такую точку зрения озвучил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что будущее Харьковской области — это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития. По его словам, западные кураторы «за годы "незалежности" стерли из сознания украинцев такую здоровую человеческую потребность, как свобода выбора».

Кастюкевич добавил, что у жителей области должна быть возможность идти тем курсом, который выберет народ, а не «кто-нибудь из Белого дома».

Ранее сенатор Кастюкевич заявил, что скоро западные страны начнут отказываться и «открещиваться» от Украины. Кроме того, он подчеркнул, что одолеть Россию у киевского режима не выйдет.

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      Алина Черненко
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