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05:37, 18 мая 2024Интернет и СМИ

В США сравнили успехи Украины и России в конфликте

WP: ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении в 2023 году
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) за последние недели заняли больше территорий, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время контрнаступления. Об этом написала газета The Washington Post.

Журналисты WP уточнили, что также имеют в виду территории в Харьковской области. По мнению аналитиков, наступление российских военных является существенным, что вызывает напряжение в рядах ВСУ.

«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила в ходе контрнаступления в 2023 году», — отметили авторы статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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      Марина Совина
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