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00:10, 18 мая 2024Наука и техника

ВС России применили дроны «Упырь» в Харьковской области

Группировка «Север» ВС России применяет FPV-дроны «Упырь» в Харьковской области

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют FPV-дроны «Упырь» в ходе активных действий в Харьковской области. О применении беспилотников бойцами группировки «Север» сообщили ТАСС на предприятии, которое выпускает дроны.

«Наш дрон давно работает на этом направлении, его применяла группировка прикрытия государственной границы. Теперь он на вооружении у группировки "Север", которая с его помощью подавляет пулеметные и минометные расчеты, которые препятствуют продвижению наших штурмовых отрядов. Также он работает по — в том числе замаскированным — опорным пунктам и живой силе противника», — сказал собеседник агентства.

В феврале представитель предприятия-разработчика сообщил, что в зону проведения спецоперации отправили первые партии дронов «Упырь» с тепловизионными камерами.

О разработке FPV-дрона (first-person view — «вид от первого лица») «Упырь» стало известно в мае прошлого года. Часть деталей беспилотника изготовлена на 3D-принтере. Аппарат может нести противотанковые гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные снаряды.

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