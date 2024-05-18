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05:29, 18 мая 2024Бывший СССР

Жители освобожденного региона Украины обратились к России с вопросом

Депутат Водолацкий: жители Харьковской области узнают, как получить паспорта РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители освобожденных из под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Харьковской области обращаются с вопросами, как получить российские паспорта. Они узнают об этом, поскольку понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких», — объяснил депутат.

Водолацкий отметил, что жители региона радостно относятся к продвижению российских войск, бойцы встречаются с населением и принимают благодарности. Люди уповают на то, что смогут успеть обеспечить себя продовольствием на зиму, так как военные действия не помешают посевам.

«Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что поражения ВСУ под Харьковом обострили политическую ситуацию в стране. Было озвучено предположение, что неудачи украинской армии на этом направлении подтолкнут Киев к мирным переговорам.

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