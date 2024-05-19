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18:36, 19 мая 2024Спорт

Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл Балтику в матче РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

«Ростов» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У гостей отличился Роберто Фернандес, за «Ростов» забили Кирилл Щетинин и бразилец Роналдо, принесший своей команде победу.

«Ростов» набрал 43 очка и поднялся на шестое место в таблице РПЛ. «Балтика» с 26 очками располагает на предпоследнем, 15-м месте.

Несмотря на неудачное выступление в РПЛ, в Кубке России калининградская команда дошла до Суперфинала, где 2 июня встретится с петербургским «Зенитом». В полуфинале Балтика выбила из борьбы за титул московский «Спартак».

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      Андрей Стрельцов
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