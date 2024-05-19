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15:00, 19 мая 2024Спорт

Названа польза от упражнения школьников из СССР

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Журналисты Men Today назвали пользу от прыжка через козла — базовый гимнастический элемент, который выполняли школьники в СССР. Об этом сообщается в материале издания.

В материале объясняется, что прыжок через козла укрепляет сухожилия и связки, развивает все мышцы тела, улучшает координацию, повышает ловкость и владение телом, а также готовит двигательный аппарат к выполнению более сложных движений.

Отмечается, что школьников заставляли прыгать через опору, так как это упражнение комплексно тренирует все мышцы тела и развивает гибкость суставов, что полезно для растущего организма. Кроме того, упражнение помогало преодолеть страх, а значит, выработать решительность и смелость в ходе тренировки.

29 апреля журналисты PrimaMedia раскрыли секрет зарядки из СССР. В материале говорится, что упражнения из советской зарядки полезны для организма.

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      Анастасия Борисова
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