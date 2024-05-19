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18:51, 19 мая 2024Спорт

Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева перед боем с Порье

Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, где присоединился к тренировочному лагерю Махачева
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов . Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, где присоединился к тренировочному лагерю Ислама Махачева, которому предстоит титульный бой с американцем Дастином Порье. Об этом Нурмагомедов сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Только что приземлился. 14 дней до боя», — написал Нурмагомедов. Какую именно роль он будет выполнять в лагере, бывший чемпион не уточнил.

После завершения бойцовской карьеры Нурмагомедов неоднократно выступал в роли тренера и секунданта Махачева, однако позднее сообщил об окончании тренерской деятельности. Спортсмен заявил, что полностью оставил все, что связано с ММА, и попросил отнестись с пониманием к его решению.

16 мая менеджер Махачева Али Абдель-Азиз рассказал о подготовке россиянина к бою против Порье. «Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает здесь со всеми что захочет. Это величайший боец UFC на сегодняшний день», — отметил Абдель-Азиз.

Махачев и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 302 в ОАЭ 1 июня. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, которым владеет россиянин.

32-летний Махачев провел 26 боев в профессиональной карьере, уступив лишь в одном из них. Всего на его счет 25 побед, 16 из которых — досрочные. 35-летний Порье одержал 30 побед при восьми поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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      Андрей Стрельцов
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