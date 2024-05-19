Спасатели нашли место жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси

Поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу иранского общества Красного Полумесяца.

«Одна из поисково-спасательных групп достигла места жесткой посадки вертолета президента Ирана», — указано в сообщении.

Воздушное судно с президентом Ирана на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.

