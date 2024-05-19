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12:35, 19 мая 2024Бывший СССР

ВСУ стянули под Харьков польские БТР Rosomak

ВСУ стягивают в Волчанск переданные Польшей БТР Rosomak

Фото: Beata Zawrzel / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Харьковскую область переданные Польшей бронетранспортеры Rosomak. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Приехали польские БТР Rosomak и сразу попали под прицел "Ланцетов"», — говорится в публикации.

Бронетранспортеры Rosomak были замечены на восточных окраинах Волчанска Харьковской области. Как уточняют авторы Telegram-канала, ВСУ продолжают стягивать резервы на данное направление.

Ранее стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», Киев отправил на данное направление немецкие и шведские танки и боевые машины пехоты в попытке остановить успешное наступление Российской армии.

Также сообщалось о смене командующего группировкой ВСУ «Харьков». Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый.

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      Екатерина Грищенко
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