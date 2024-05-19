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16:59, 19 мая 2024Мир

Раскрыта судьба еще двух вертолетов из кортежа президента Ирана

Tasnim: два вертолета из кортежа президента Ирана добрались до места назначения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: yuriyt / Shutterstock / Fotodom

Судьбу еще двух вертолетов из кортежа президента Ирана Эбрахима Раиси раскрыло информационное агентство Tasnim. Известно, что оба вертолета добрались до места назначения.

По информации СМИ, президентский кортеж состоял из трех вертолетов. Два из них, с министрами и официальными лицами на борту, благополучно приземлились.

Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку. Это произошло на северо-западе Ирана в городе Джольфа, который находится недалеко от границы с Азербайджаном. Вместе с главой государства на борту находились глава Министерства иностранных дел страны Амир Абдоллахиан и имам пятничной мечети Тебриза Мухаммадали Али Хашим. Известно, что Раиси в ходе жесткой посадки вертолета не пострадал.

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      Александра Д Борисова
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