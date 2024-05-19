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12:46, 19 мая 2024Россия

В России назвали цель атаки ВСУ на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Депутат Заварзин: ВСУ вредят всему, чему только можно

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вредят всему, чему только можно, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Такую цель ночной атаки ВСУ на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они вредят чему только можно вредить с помощью западных покровителей. А мы принимаем и будем принимать жесткие меры. Сейчас наши силы ПВО хорошо работают. Кстати, ВСУ еще пытались нанести удары по Крыму. Там было все перехвачено», — высказался Заварзин.

Ранее стало известно, что на территорию НПЗ в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края упало шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) беспилотников. Также глава Славянского района Романа Синяговского сообщил о взрывах в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском. По его данным, пострадавших и разрушений не обнаружено. На месте падений БПЛА работают специальные службы.

В ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили девять ракет над Крымом, три дрона - над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были ликвидированы и перехвачены над Краснодарским краем.

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