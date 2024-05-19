В России назвали цель атаки ВСУ на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Депутат Заварзин: ВСУ вредят всему, чему только можно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вредят всему, чему только можно, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Такую цель ночной атаки ВСУ на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они вредят чему только можно вредить с помощью западных покровителей. А мы принимаем и будем принимать жесткие меры. Сейчас наши силы ПВО хорошо работают. Кстати, ВСУ еще пытались нанести удары по Крыму. Там было все перехвачено», — высказался Заварзин.

Ранее стало известно, что на территорию НПЗ в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края упало шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) беспилотников. Также глава Славянского района Романа Синяговского сообщил о взрывах в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском. По его данным, пострадавших и разрушений не обнаружено. На месте падений БПЛА работают специальные службы.

В ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили девять ракет над Крымом, три дрона - над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА были ликвидированы и перехвачены над Краснодарским краем.

