В Британии сообщили об опасениях среди украинцев

Меркурис: украинцы опасаются скорого начала сражения за город Запорожье

Украинцы опасаются, что в скором времени Россия начнет брать под контроль город Запорожье. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что на Украине растет опасение, что из-за очень плохой для Киева ситуации на фронте Российская армия продвинется на север. «И тогда примерно осенью начнется сражение за город Запорожье», — сказал эксперт. Меркурис обратил внимание, что украинцы начинают покидать крупные населенные пункты, которые контролирует Украина. По его словам, все больше местных жителей отказываются идти на фронт.

Ранее Меркурис сообщил, что потеря Работино ударила по боевому настрою солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).