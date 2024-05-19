В Китае соцсети начали борьбу с поклонением роскоши и богатству

Соцсети Weibo и Douyin в Китае начали борьбу с поклонением богатству и роскоши

Ведущие соцсети Китая объявили о начале борьбы с пользовательским контентом, который служит «поклонению роскоши и богатству». Об этом пишет The Guardian.

В частности, соцсеть Weibo сообщила, что посты пользователей, в которых те изображены с дорогими автомобилями, в роскошных домах, с крупными суммами денег или с предметами роскоши, могут быть удалены как несоответствующие политике соцсети. Уточняется, что к настоящему моменту уже удалено около 1100 таких публикаций.

Аналогичные заявления опубликовали Tencent, Bilibili, Xiaohongshu. Кроме того, сервис Douyin отметил, что будет отслеживать и удалять ролики и аккаунты, в которых «прославляется богатство, материальные ценности и делаются вредные сравнения в пользу роскошного образа жизни». Помимо этого будет удаляться контент, продвигающий «преимущества привилегированного положения в обществе, а также подвергает дискриминации и/или высмеивает другие социальные группы».