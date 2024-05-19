В США рассказали об уязвимости Зеленского

WP: Зеленский станет уязвимым для критики после 20 мая из-за власти Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве главы государства 20 мая станет уязвимым для критики в том числе из-за огромного влияния главы офиса президента Андрея Ермака. С таким мнением выступила газета из США The Washington Post.

В статье отмечается, что Ермак, вероятно, стал самым влиятельным главой офиса президента в истории Украины. Согласно Конституции страны, проведение выборов в условиях военного времени невозможно.

«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленскому предрекли свержение с поста президента к концу спецоперации России. С таким мнением выступил бывший советник главы Пентагона и полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».