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06:22, 19 мая 2024Бывший СССР

В США рассказали об уязвимости Зеленского

WP: Зеленский станет уязвимым для критики после 20 мая из-за власти Ермака
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве главы государства 20 мая станет уязвимым для критики в том числе из-за огромного влияния главы офиса президента Андрея Ермака. С таким мнением выступила газета из США The Washington Post.

В статье отмечается, что Ермак, вероятно, стал самым влиятельным главой офиса президента в истории Украины. Согласно Конституции страны, проведение выборов в условиях военного времени невозможно.

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«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии», — отмечается в публикации.

Ранее Зеленскому предрекли свержение с поста президента к концу спецоперации России. С таким мнением выступил бывший советник главы Пентагона и полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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      Марина Совина
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