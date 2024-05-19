Власти Ирана провели заседание после жесткой посадки вертолета президента

Проведено экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана

Власти Ирана провели экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности страны в присутствии верховного руководителя государства аятоллы Хаменеи. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач» со ссылкой на иранские СМИ.

Уточняется, что вертолет президента Ирана пока не найден из-за погодных условий и сложной для поисков местности.

При этом газета Tehran Times опровергла информацию об экстренном заседании Совбеза Ирана.

Воздушное судно с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.