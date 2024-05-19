Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 19 мая 2024Мир

Власти Ирана провели заседание после жесткой посадки вертолета президента

Проведено экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана
Тегеран. Архивное фото

Тегеран. Архивное фото. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Ирана провели экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности страны в присутствии верховного руководителя государства аятоллы Хаменеи. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач» со ссылкой на иранские СМИ.

Уточняется, что вертолет президента Ирана пока не найден из-за погодных условий и сложной для поисков местности.

При этом газета Tehran Times опровергла информацию об экстренном заседании Совбеза Ирана.

Воздушное судно с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах. Судьба политика неизвестна, связи с ним нет

      ВСУ обстреляли приграничный российский город из РСЗО

      В Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом

      Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» решили обжаловать продление ареста

      Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева перед боем с Порье

      Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

      В США заявили о возможном шпионаже Китая через подводные кабели

      В Словакии проверяют версию о сообщнике стрелявшего в премьера Фицо

      Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше