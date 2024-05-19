Захарова отреагировала на приглашение Макрона в Грузию

Захарова заявила, что французские власти ищут место под «новую Новую Каледонию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские власти ищут место под «новую Новую Каледонию». Так она отреагировала на приглашение президента Франции Эммануэля Макрона в Грузию в своем Telegram-канале.

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — заключила Захарова в ответ на намерение Макрона «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе. По ее мнению, на Кавказе не хотят конфронтации с Россией из-за ее влияния и то, что Франция не присутствует в регионе, является абсурдом. Она пригласила Макрона посетить Грузию 26 мая, в День независимости страны.