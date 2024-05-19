Захарова отреагировала на приглашение Макрона в Грузию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские власти ищут место под «новую Новую Каледонию». Так она отреагировала на приглашение президента Франции Эммануэля Макрона в Грузию в своем Telegram-канале.
«Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — заключила Захарова в ответ на намерение Макрона «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе. По ее мнению, на Кавказе не хотят конфронтации с Россией из-за ее влияния и то, что Франция не присутствует в регионе, является абсурдом. Она пригласила Макрона посетить Грузию 26 мая, в День независимости страны.