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18:16, 19 мая 2024Мир

Захарова отреагировала на приглашение Макрона в Грузию

Захарова заявила, что французские власти ищут место под «новую Новую Каледонию»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские власти ищут место под «новую Новую Каледонию». Так она отреагировала на приглашение президента Франции Эммануэля Макрона в Грузию в своем Telegram-канале.

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», — заключила Захарова в ответ на намерение Макрона «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать в республику, чтобы помочь избавиться от «советского ига и российского влияния» на Кавказе. По ее мнению, на Кавказе не хотят конфронтации с Россией из-за ее влияния и то, что Франция не присутствует в регионе, является абсурдом. Она пригласила Макрона посетить Грузию 26 мая, в День независимости страны.

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      Марк Успенский
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