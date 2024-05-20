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22:45, 20 мая 2024Россия

Боец ВС РФ назвал причину постоянных промахов артиллерии ВСУ

Боец Молдован: артиллерия ВСУ постоянно промахивается из-за перемещений ВС РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командир 152-мм орудия «Гиацинт-Б» с позывным Молдован, участвующий в специальной военной операции (СВО), рассказал, что артиллерия ВС РФ ежедневно подавляет и уничтожает орудия, минометы и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал причину, почему противник не может ответить огнем и постоянно промахивается, его слова приводит пресс-служба Минобороны России в Telegram.

По словам российского бойца, артиллеристы ВС РФ очень часто курсируют между огневыми позициями, из-за этого украинская артиллерия постоянно стреляет мимо. «Прилеты бывают часто, но не в нашу сторону, слава Богу. Летит куда-то в сторону», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Атака была произведена с применением оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

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      Александра Синицына
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