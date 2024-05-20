Двое туристов попали в аварию в Турции и сгорели заживо

Turizm Guncel: двое туристов из Польши попали в аварию в Турции и сгорели

Двое туристов из Польши попали в автокатастрофу в Турции и не выжили. Об этом сообщило издание Turizm Guncel.

Авария произошла в городе Аланья. Известно, что в машине находились 59-летний водитель и 47-летний пассажир. Автомобиль врезался в разделительное ограждение, перевернулся и вспыхнул.

В результате двое путешественников сгорели заживо. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь, однако, как пишет источник, машина превратилась в пепел.

Ранее в Турции столкнулись два сафари-джипа с иностранными туристами. В ДТП пострадали 16 человек, в том числе отдыхающие из Великобритании и Ирландии.