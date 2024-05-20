Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 20 мая 2024Путешествия

Двое туристов попали в аварию в Турции и сгорели заживо

Turizm Guncel: двое туристов из Польши попали в аварию в Турции и сгорели

Фото: Filmbildfabrik / Shutterstock / Fotodom

Двое туристов из Польши попали в автокатастрофу в Турции и не выжили. Об этом сообщило издание Turizm Guncel.

Авария произошла в городе Аланья. Известно, что в машине находились 59-летний водитель и 47-летний пассажир. Автомобиль врезался в разделительное ограждение, перевернулся и вспыхнул.

В результате двое путешественников сгорели заживо. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь, однако, как пишет источник, машина превратилась в пепел.

Ранее в Турции столкнулись два сафари-джипа с иностранными туристами. В ДТП пострадали 16 человек, в том числе отдыхающие из Великобритании и Ирландии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      Российская армия ударила по точке хранения РЗСО HIMARS ВСУ

      На Украине объявили в розыск почти 100 тысяч уклонистов

      Российскую модель раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд в Каннах

      Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

      Любовник невесты пришел на свадьбу и произнес речь перед женихом

      Перевозивший президента Ирана вертолет был американского производства

      Ввоз иностранной питьевой воды в Россию заметно вырос

      Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

      В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше