ФСБ пресекла крупный канал поставок синтетических наркотиков из Центральной Азии

ФСБ перекрыла канал поставок синтетических наркотиков из Центральной Азии

В Московском регионе сотрудники ФСБ перекрыли контрабандный канал поставок синтетических наркотиков из Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). По этому делу с поличным задержали двоих уроженцев одной из среднеазиатских стран. Их отправили под стражу.

У мужчин изъяли партию метамфетамина массой более 79 килограммов, которую они хотели сбыть. Ее ввезли в Россию в растворенном виде внутри алюминиевых банок.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух граждан Латвии за организацию нарколаборатории.