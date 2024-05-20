Названы главные риски после гибели президента Ирана в авиакатастрофе

Политолог Перенджиев: дестабилизация Ирана — главный риск после гибели Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может дестабилизировать обстановку внутри страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также указал на риски, связанные с создание международного транспортного коридора.

«Главный риск — это дестабилизация внутри самого Ирана. Системе управления нанесен урон, а, когда возникают такие ситуации, досрочные и срочные выборы, противники страны могут этим воспользоваться. Второй риск — это нарушение формирования международного транспортного коридора. Ну и, конечно, есть угроза, что Иран попытаются рассорить с Азербайджаном», — предположил Перенджиев.

Политолог также счел маловероятным приход к власти человека, чьи взгляды будут резко отличаться от позиции Раиси. Он выразил уверенность в том, что новый президент будет действовать исключительно в интересах Ирана.

«Кроме того, на фигуре президента власть в Иране не заканчивается. Есть и официальный заместитель, и верховных лидер страны. Есть вооруженные структуры, которые подчиняются верховному лидеру. Так что система управления страной в любом случае будет восстановлена достаточно быстро», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.