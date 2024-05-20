Кремль прокомментировал возможность участия России в расследовании гибели Раиси

Песков: Иран пока не просил Россию помочь с расследованием гибели Раиси

Иран пока не просил спецслужбы России помочь с расследованием гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало», — заявил представитель Кремля, прокомментировав возможность участия российских спецслужб в расследовании.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель президента в авиакатастрофе. В результате крушения вертолета также не стало главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, губернатора Восточного Азербайджана Малека Рахмати и пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.