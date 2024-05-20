Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:15, 20 мая 2024Экономика

В «Дом.РФ» объяснили отказ от строительства микроквартир в Москве

«Дом.РФ»: отказ от строительства микрожилья в Москве обоснован демографией
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отказ от строительства малометражного жилья в Москве обоснован текущей демографической стратегией в стране. Об этом агентству РИА Новости заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его мнению, на сегодняшний день структура предложения новостроек не отвечает демографическим целям. «Пятьдесят три процента строящегося жилья — однокомнатные квартиры, студии, а у нас потребность совершенно другая», — объяснил Мутко. Глава компании считает, что властям необходимо совершенствовать меры стимулирования рождаемости в области жилищных условий.

Также собеседник агентства отметил особую ситуацию на столичном рынке недвижимости. «Москва приняла такое решение. Москва — другой рынок и другие возможности, другая рентабельность в строительстве. Но в целом, может быть, это и правильный путь», — заключил Мутко.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      В Британии рассказали о желании бойцов ВСУ отступить

      Путин рассказал о росте добычи газа в России

      С основателя Baring Vostok сняли судимость

      Россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже

      Появилось видео спасения погребенного заживо 62-летнего мужчины

      «Газпром» откажется от выплаты дивидендов из-за убытков

      Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

      Львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей

      Россиянин расправился с супругой из ревности и получил шесть лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше