Минобороны России сообщило о сбитых в Белгородской области БПЛА и снарядах РСЗО

Минобороны России заявило о сбитых в Белгородской области БПЛА и снарядах РСЗО

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Отмечается, что атака со стороны украинской территории была предпринята около 15:00 по московскому времени.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО сбили над территорией Белгородской области еще один БПЛА самолетного типа ВСУ в ходе атаки российской территории. Он был ликвидирован в 14:10 по московскому времени.