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15:28, 20 мая 2024Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о ликвидации БПЛА над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Уточняется, что украинская сторона в ходе атаки российской территории использовала БПЛА самолетного типа. Он был ликвидирован в 14:10 по московскому времени.

За утро 20 мая в Белгороде три раза объявляли сигнал ракетной опасности. Во время одного из оповещений в городе произошел взрыв.

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      Игорь Дмитров
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