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19:15, 20 мая 2024Экономика

Названа стоимость самой дешевой комнаты в Москве

Самая дешевая комната в Москве стоит 2,7 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самая дешевая комната в Москве обойдется в 2,7 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного жилья этого типа «Ленте.ру» назвал эксперт по налогам в сфере недвижимости Александр Вешкурцев.

Такой бюджет позволит приобрести комнату площадью девять квадратных метров в Зеленограде. Помещение находится в двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома.

Эксперт также нашел самую дорогую комнату. Она выставлена на продажу за 17 миллионов рублей в Мещанском районе столицы. По словам Вешкурцева, в среднем комната в Москве стоит 5,3 миллиона рублей, а средняя цена за «квадрат» в объектах недвижимости этого формата составляет 319 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на комнаты в Москве за год снизились на один процент.

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      Александра Качан
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