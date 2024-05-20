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17:39, 20 мая 2024Силовые структуры

Обманутую мошенниками россиянку отдали под суд за поджог военкомата

СК передал в суд дело о теракте из-за поджога женщиной военкомата в Петербурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела о поджоге военкомата в Санкт-Петербурге, совершившую преступление местную жительницу обвинили в теракте и отдали под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Из материалов уголовного дела следует, что с июля по сентябрь 2023 года женщине звонили телефонные мошенники, представлявшиеся сотрудниками Центрального банка. Они убедили ее перевести им 10 миллионов рублей из своих сбережений и взять кредиты. После этого женщину обманули и сказали, что в здании военкомата находятся преступники, укравшие ее деньги. По указанию мошенников она купила горючую смесь и 7 сентября 2023 года кинула в деревянную дверь запасного выхода из здания три коктейля Молотова и попыталась разбить окно. Свои действия женщина транслировала по видео кураторам. Поджог военкомата был квалифицирован как теракт.

Также возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц о мошенничестве и содействии террористической деятельности.

20 мая Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

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      Любовь Ширижик
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