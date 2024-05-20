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20:50, 20 мая 2024Мир

Пентагон отказался от догадок вокруг крушения вертолета Раиси

Шеф Пентагона Остин отказался строить догадки о причине крушения вертолета Раиси

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин отказался высказывать предположения о причине крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, объяснив это тем, что не может строить догадки вокруг произошедшего. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента», — заявил шеф Пентагона.

В связи с этим Остин призвал дождаться итогов иранского расследования о причинах крушения воздушного судна. Министр добавил, что в случившемся не видит «широких последствий для региональной безопасности».

Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты «никоим образом» не причастны к крушению вертолета, в результате которого не стало президента Ирана и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахиана.

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      Елизавета Мытарева
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