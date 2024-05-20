Россияне «украли» видеоигры на десятки миллиардов рублей

XYZ School: в России скачали пиратские игры на 118 миллиардов рублей

Российские пираты скачали за первый квартал 2024 года игры на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно анализу состояния рынка и опросу геймеров, в первые три месяца года геймеры скачали из интернета игры на сумму 118 миллиардов рублей. В среднем каждый «пират» загрузил видеоигр на 6800 рублей.

По оценкам экспертов, уровень «краж» видеоигр с конца 2023 года практически не изменился и составил 74 процента против 73 процентов от общего числа геймеров. 54 процента «пиратов» скачали не более трех нелицензионных копий.

«Российские геймеры зачастую оказываются заложниками обстоятельств, таких как экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что значительно усложняет легальное приобретение игр», — объяснила уровнь пиратства исполнительный директор XYZ Эмма Юсова. По словам Юсовой, проблема пиратства в России требует комплексного подхода к решению. Лучшим методом борьбы с этим явлением представитель XYZ назвала разработку новых способов монетизации игр.

В конце апреля специалисты XYZ School заявили, что российские геймеры потратили на покупку игр в первом квартале 2024-го десятки миллиардов рублей. Растущий спрос объяснили увеличением геймерской активности на январских длинных выходных.