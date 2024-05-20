По делу найденного через 26 лет после похищения мужчины арестовали шестерых

В Алжире арестовали 6 человек по делу прожившего 26 лет в плену у соседа мужчины

Прокуратура Алжира заявила о выдвижении обвинений против восьми подозреваемых по делу Омара бин Омрана, которого похитил сосед и 26 лет держал в плену у себя дома. Об этом сообщает The National.

Власти заявили, что шестеро человек арестованы. Двоим разрешили остаться под надзором на свободе до суда. «Против главного подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту похищения и удержания лица без ведома властей, а также о торговле лицом, находящимся в уязвимом положении», — сказано в заявлении судебного совета. Второстепенным подозреваемым предъявлены обвинения в соучастии путем сокрытия факта похищения от властей.

Омар бин Омран из алжирского штата Джельфа исчез по дороге в училище в 1998 году. Тогда ему было 17 лет. На протяжении почти 26 лет место его нахождения оставалось неизвестным. 12 мая полицейские явились с обыском к соседу семьи Омрана и нашли мужчину в подполе помещения для скота. Обнаружить его помогло сообщение в социальных сетях сестры похитителя.

Ранее родственники Омрана рассказали о его состоянии после освобождения. Они заявили, что после освобождения мужчина не мог говорить, но в больнице пришел в себя.

