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00:11, 20 мая 2024Россия

Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана

Путин отправил авиацию и 50 спасателей на поиски президента Ирана Риаси

Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA / Reuters

Россия по поручению президента Владимира Путина направила в Иран спасателей на поиски пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что в Тебриз выдвинулись два самолета с вертолетами и 50 профессиональными горноспасателями на борту.

Ранее близкий к иранскому руководству источник журнала The Atlantic сообщил, что в Тегеране допускают неблагоприятный исход в ситуации с крушением вертолета Раиси. По информации СМИ, сейчас власти ищут способ объявить о вероятной гибели главы государства, не вызвав хаос в государстве. При этом уточняется, что возможности подтвердить эту информацию нет.

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      Марина Совина
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