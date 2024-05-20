Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана

Путин отправил авиацию и 50 спасателей на поиски президента Ирана Риаси

Россия по поручению президента Владимира Путина направила в Иран спасателей на поиски пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что в Тебриз выдвинулись два самолета с вертолетами и 50 профессиональными горноспасателями на борту.

Ранее близкий к иранскому руководству источник журнала The Atlantic сообщил, что в Тегеране допускают неблагоприятный исход в ситуации с крушением вертолета Раиси. По информации СМИ, сейчас власти ищут способ объявить о вероятной гибели главы государства, не вызвав хаос в государстве. При этом уточняется, что возможности подтвердить эту информацию нет.