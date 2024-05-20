Путин поговорил с исполняющим обязанности президента Ирана

Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана Мохбером

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает официальный канал Кремля в Telegram.

«Российский лидер выразил глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу, а также всему иранскому народу. Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил президента Ирана Эбрахима Раиси как надежного партнера, который внес неоценимый вклад в развитие дружественных отношений обеих стран», — сообщает Кремль.

В ответ на слова Путина Мохбер высказал «искреннюю признательность» за сочувствие и поддержку со стороны России. При этом Тегеран и Москва договорились о дальнейшей работе по укреплению взаимодействия двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первой реакции Путина на гибель Раиси. Он отметил, что российский лидер дал указания МЧС России и Минобороны России подготовить вертолетные группы для поисково-спасательной операции. Однако после полученной информации об обнаружении обломков вертолета иранского президента Россия, по согласованию с Тегераном, вернула свои самолеты обратно.