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14:26, 20 мая 2024Мир

Путин поговорил с исполняющим обязанности президента Ирана

Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана Мохбером

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает официальный канал Кремля в Telegram.

«Российский лидер выразил глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу, а также всему иранскому народу. Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил президента Ирана Эбрахима Раиси как надежного партнера, который внес неоценимый вклад в развитие дружественных отношений обеих стран», — сообщает Кремль.

В ответ на слова Путина Мохбер высказал «искреннюю признательность» за сочувствие и поддержку со стороны России. При этом Тегеран и Москва договорились о дальнейшей работе по укреплению взаимодействия двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первой реакции Путина на гибель Раиси. Он отметил, что российский лидер дал указания МЧС России и Минобороны России подготовить вертолетные группы для поисково-спасательной операции. Однако после полученной информации об обнаружении обломков вертолета иранского президента Россия, по согласованию с Тегераном, вернула свои самолеты обратно.

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      Дарья Устьянцева
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