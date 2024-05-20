Россиян предупредили о дополнительных тратах при оформлении одного вида ипотеки

Риелтор Соловых: ипотека на частный дом потребует дополнительных расходов

При оформлении ипотеки на строительство частного дома важно учитывать, что кредитных денег может не хватить. О дополнительных расходах россиян предупредил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, лишние траты могут возникнуть из-за нестабильных цен на стройматериалы. «Поэтому обязательно нужно трезво оценить свои финансовые возможности на случай увеличения фактических затрат на возведение дома», — подчеркнул Соловых.

Риелтор отметил, что условия ипотеки могут отличаться в зависимости от способа строительства — своими силами или с привлечением подрядчиков. При этом кредитная организация может предъявить отдельные требования к нанятым рабочим.

Ранее россиян предупредили, что содержание загородного дома в 2024 году может подорожать на 15 процентов. Причиной тому станет рост стоимости услуг управляющих компаний (УК) и энергоресурсов.