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14:21, 20 мая 2024Ценности

Россиянам дали рекомендации для похудения к лету

Бренд-шеф Кузнецов порекомендовал для похудения к лету готовить еду без жарки

Фото: Victoria Shes / Unsplash

Россиянам раскрыли три способа облегчить привычные блюда для приведения тела в форму к лету. Комментарий от бренд-шефа «Кухни на районе» Максима Кузнецова попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист дал рекомендации по приготовлению еды без жарки, что поможет быстрее сбросить лишние килограммы. «Выбирайте другие методы приготовления пищи — запекание, гриль или тушение, вместо жарки в масле. Усилить вкус можно и добавлением новых или привычных специй», — заявил собеседник издания.

По словам эксперта, для похудения следует также уменьшить порции, таким образом сокращая общее потребление калорий. Так, можно использовать меньшую посуду для подачи блюд и есть медленно и осознанно, чтобы почувствовать насыщение быстрее и избежать переедания. «Попробуйте делить порцию пополам и сохранять вторую половину на другой прием пищи», — отметил он.

В заключение Кузнецов призвал заменить привычные ингредиенты полезной альтернативой. «Вместо обычной муки используйте интегральные или цельнозерновые продукты. Замените жирные молочные продукты на нежирные варианты или альтернативы на растительной основе», — уточнил мужчина и добавил, что важно не забывать добавлять в рацион овощи и зелень, а также пить больше воды перед едой.

В апреле фитнес-тренер Алена Грибанова предупредила россиянок об опасных последствиях втягивания живота.

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      Карина Черных
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