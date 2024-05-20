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14:19, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин отсек топором голову друга и получил срок

В Курской области россиянину дали девять лет колонии за отсеченную голову друга

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Железногорском районе Курской области 46-летнему россиянину дали девять лет колонии строгого режима за учиненную над другом расправу. Об этом в понедельник, 20 мая, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Как установил суд, в июне 2023 года осужденный вместе с 45-летним другом распивали алкогольные напитки. Мужчины переборщили со спиртным и между ними возник спор, переросший в драку, в результате которой осужденный сначала сильно избил товарища руками и ногами, а затем вооружился топором и отсек сопернику голову.

Осознав, что натворил, мужчина поспешил избавиться от улик и закопал друга во дворе своего дома. Позже, разъясняя случившееся, он пытался убедить следствие и суд, что знакомый первый напал на него, вооружившись топором.

16 мая сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который сначала напал на одного соседа с топором, а потом на двух других с кухонным ножом.

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      Владимир Седов
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