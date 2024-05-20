Россиянина отправили в колонию за надругательство над трехлетней девочкой

В Карелии мужчину отправили в колонию за надругательство над трехлетней девочкой

В Республике Карелия мужчине дали 15 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении трехлетней девочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2022 году злоумышленник остался в квартире своей сожительницы. Он воспользовался отсутствием матери ребенка дома и надругался над девочкой. В ходе следствия обвиняемый вину в преступлении не признал. Следователи провели значительный объем процессуальных действий, полностью изобличающих фигуранта в совершенном преступлении.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Омской области двое жителей до смерти избили односельчанина, отсидевшего 9,5 года за изнасилование и расправу над шестилетним ребенком.