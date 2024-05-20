Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 20 мая 2024Россия

Россиянка обнаружила в своей квартире нелегальный хостел для таксистов

Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире хостел для таксистов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире нелегальный хостел для таксистов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

В поданном в суд заявлении истец указала, что двое ответчиков завладели ключами от квартиры и впустили в нее водителей такси. В результате помещение было приведено в непригодное для проживания состояние. Горожанка оценила причиненный ей ущерб в 190 тысяч рублей.

Суд признал требования истца законными и обоснованными, взыскав в ее пользу денежные средства на ремонт, а также компенсировал понесенные ей судебные расходы. Ответчики на заседание не явились.

Ранее в подмосковном Дмитрове мигрантка захватила квартиру участника специальной военной операции. Она поселилась в помещении и прервала связь с родственниками военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Силуанов рассказал об ожидающих россиян налоговых изменениях

      Раскрыта возможная дата выхода Куклачева на сцену после инфаркта

      Названы профессии скучающих по одежде ушедших брендов россиян

      Стрелявший из окна по домам и полиции в Москве оказался в тюрьме

      Украина выпустила по России американскую ракету HARM

      Создан самый маленький в мире квантовый детектор света

      Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в Китай

      SHAMAN заявил об отказе от нижнего белья

      Стало известно мнение Беркович о деле в отношении нее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше