Россиянка обнаружила в своей квартире нелегальный хостел для таксистов

Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире хостел для таксистов

Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире нелегальный хостел для таксистов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

В поданном в суд заявлении истец указала, что двое ответчиков завладели ключами от квартиры и впустили в нее водителей такси. В результате помещение было приведено в непригодное для проживания состояние. Горожанка оценила причиненный ей ущерб в 190 тысяч рублей.

Суд признал требования истца законными и обоснованными, взыскав в ее пользу денежные средства на ремонт, а также компенсировал понесенные ей судебные расходы. Ответчики на заседание не явились.

Ранее в подмосковном Дмитрове мигрантка захватила квартиру участника специальной военной операции. Она поселилась в помещении и прервала связь с родственниками военнослужащего.

