Российский бизнес призвал к системным решениям в налоговой сфере

Президент РСПП Шохин призвал отказаться от временных решений в сфере налогов

Российским властям необходимо постепенно отказаться от введения временных решений в сфере налогов. Об этом в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил президент РСПП Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Шохин напомнил, что многие из временных мер были связаны с различными кризисными ситуациями, такими как пандемия и усиление санкционного давления, и зачастую были неизбежны. При этом чем больше таких решений будут трансформированы в системные механизмы, предполагающие изменение фискальной системы в случае наступления определенного события, тем выше будет предсказуемость налоговой сферы, подчеркнул он.

Обсуждение возможных изменений в этой области и принятие решений должно пройти в рамках весенней сессии Госдумы, чтобы население, бизнес и госструктуры смогли подготовиться к их введению. «Поэтому, безусловно, очень важно, чтобы такой документ, как основные направления налоговой бюджетной и тарифной политики обсуждался весной», — призвал глава РСПП.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что ведомство предоставит в обновленной налоговой системе амнистию для тех компаний, которые готовы отказаться от схем налоговой оптимизации. По словам главы Минфина, действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить так, чтобы изменения не коснулись 95 процентов таких предпринимателей, но те, кто дробит крупный бизнес, платили справедливые налоги.